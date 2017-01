Voici un rappel des événements et des faits connus depuis la fusillade qui a eu lieu dimanche soir au Centre culturel islamique de Québec faisant six morts et plusieurs blessés.

Dimanche:

-19h55: Plusieurs appels entrent à la centrale 911 indiquant que des coups de feu auraient été tirés au 2877, chemin Sainte-Foy, au Centre culturel islamique de Québec. Les policiers se rendent sur les lieux, constatent rapidement qu’il y a plusieurs victimes et procèdent à l’arrestation d’un premier suspect.

-20h10: un deuxième suspect communique avec la centrale 911. Il mentionne être armé mais vouloir collaborer. Il attend, près du pont de l’île d’Orléans, sur les feux d’urgence.

-21h: Arrestation du deuxième suspect.

-21h: Une autre unité du GTI est déployée à la mosquée pour soutenir le Service de police de la Ville de Québec et s’assurer qu’il n’y a pas d’autres suspects.

-22h: La structure de gestion policière contre le terrorisme est déployée sous le commandement de la GRC.

Lundi:

-Vers minuit et demi, un premier bilan a été établi par la Sûreté du Québec faisant état de plusieurs morts.

-1h30: Un point de presse de Philippe Couillard, Régis Labeaume et Martin Coiteux a eu lieu au ministère de la Sécurité publique.

-En matinée: des perquisitions étaient en cours dans le secteur Sainte-Foy.

-8h00: Le CHU de Québec a fait un bilan des blessés et mentionne cinq personnes dans un état critique.

-8h30: L’université Laval a tenu un point de presse pour partager sa consternation. Des rumeurs évoquaient que le ou les suspects étaient étudiants à l’Université. Cette information n’a toutefois pas été confirmée.

-9h: Les corps de police font un point de presse dans lequel peu d’informations sont dévoilées: on apprend cependant que les suspects n’étaient pas connus des services de police.

-10h: Un rassemblement politique non partisan s’est tenu devant l’Hôtel de Ville de Québec.

-10h30: Un point de presse rassemblant Régis Labeaume, Philippe Couillard, le ministre du gouvernement fédéral Jean-Yves Duclos, le ministre du gouvernement provincial Martin Coiteux avec plusieurs membres de la communauté musulmane de Québec.

-11h: La Commission scolaire des Découvreurs a fait une mise au point de sa politique de protection des élèves, puisque plusieurs écoles de son territoire sont situées proche du lieu de l’attentat.

-11h30: un nouveau bilan des blessés sera fait à l’Hôpital de L’Enfant-Jésus.

-En soirée, une vigile citoyenne avec plusieurs membres de la classe politique aura lieu.

Les réactions

Depuis les événements, les drapeaux de l’Université Laval, de l’Hôtel de Ville et du Parlement sont en berne. Tous les politiciens et les différents organismes de partout dans le monde condamnent l’attentat.

On parle de deux suspects: l’un aurait été arrêté peu après la fusillade, l’autre se serait lui-même rendu aux autorités peu de temps après.

Les policiers n’ont pas confirmé leur identité et on ne sait pas quand ces suspects vont comparaître.

Lundi matin, des perquisitions avaient encore lieu à Sainte-Foy et on attendait dans la journée des confirmations d’identité des suspects et des victimes.

Les activités du Centre sportif de Sainte-Foy étaient annulées pour la journée.