MONTRÉAL — Voici quelques réactions recueillies ailleurs au Canada à la suite de la fusillade qui a fait six morts et 18 blessés au Centre culturel islamique de Québec, dimanche:

«C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la nouvelle de l’acte haineux qui s’est produit à Québec hier soir. Le Canada a toujours été un pays qui célèbre sa diversité et qui fait la promotion de la tolérance et de l’harmonie. Nous allons surmonter cette épreuve. Nos pensées sont avec les familles en deuil, avec toute la communauté musulmane et avec tous les Québécois.»

– Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick, sur Twitter

—-

«Nos pensées sont avec des victimes de la fusillade mortelle à Québec.»

– Wade MacLauchlan, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, sur Twitter

—-

«Au nom des Néo-Écossais, je veux offrir mes plus sincères condoléances à la communauté musulmane de Québec et à tous ceux qui sont touchés par cet acte de violence insensée. Le Canada est un pays accueillant et divers, et j’appuie mon collègue et ami, le premier ministre Philippe Couillard, en adoptant les valeurs d’une société multiculturelle.»

– Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, dans un communiqué

—-

«Par respect pour la tragédie survenue à Québec les drapeaux de l’édifice de la Confédération ont été mis en berne. Nous sommes unis devant de tels gestes de violence.»

– Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, sur Twitter

—-

«Nos coeurs sont lourds en apprenant la nouvelle venant de Québec ce soir. Personne ne devrait avoir peur de vénérer son dieu au Canada.»

– Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario, sur Twitter

—-

«Comme tous les Canadiens, je suis choqué et attristé par la fusillade ce soir dans une mosquée à Sainte-Foy, Québec. Au nom de tous les Manitobains et Manitobaines, je présente mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes ainsi qu’à toute la communauté en deuil. Le Canada est un pays de diversité, de tolérance et de respect. C’est mon espoir que, au lendemain de cette attaque insensée, les Canadiens se souviennent de l’importance de maintenir ces valeurs toujours.»

– Brian Pallister, premier ministre du Manitoba, dans un communiqué

—-

«Nos pensées et nos prières sont avec les victimes et toutes les personnes touchées par l’horrible fusillade à la mosquée de Québec.»

– Brad Wall, premier ministre de la Saskatchewan, sur Twitter

—-

«Ce soir, je suis dévastée et chagrinée par la fusillade mortelle survenue dans une mosquée de Sainte-Foy, au Québec, pendant la prière du soir. Au nom de tous les Albertains, j’offre mes sympathies aux victimes de cette attaque et leurs familles. Nous sommes solidaires avec tous les musulmans canadiens et tous ceux et celles en deuil au Québec.»

– Rachel Notley, première ministre de l’Alberta, par communiqué

—-

«Cela me brise le coeur. Mes pensées sont avec les victimes et leur famille ce soir.»

– Christy Clark, première ministre de la Colombie-Britannique, sur Twitter

—-

«Je condamne les horribles attaques contre le Centre culturel islamique de Québec, et je suis solidaire envers les victimes, leur famille et tous les résidants du Québec. Il s’agit d’une tragédie sans nom et elle doit être suivie d’une résolution claire rejetant tout geste de peur, de haine et de violence. L’islamophobie et les gestes de haine et de violence n’ont pas leur place à Toronto, et je demande aux gens de Toronto de s’unir pour appuyer nos citoyens musulmans et les Canadiens de toute foi et de toute origine. J’ai communiqué avec Régis Labeaume, maire de Québec, pour lui offrir mes condoléances au nom des gens de Toronto. J’ai aussi parlé au Bureau du chef de police de Toronto ce matin pour m’assurer que toutes les mesures ont été prises pour la sécurité de nos citoyens.»

– John Tory, maire de Toronto, par communiqué

—-

«Mes prières sont avec les personnes touchées par l’attaque contre une mosquée de Québec. En tant que Canadiens, nous devons nous unir contre ceux qui veulent nous diviser.»

– Brian Bowman, maire de Winnipeg

—-

«J’aime notre ville jumelée, Québec, depuis que j’ai passé un été à Laval. Je pense aux victimes, leurs familles et à tous les Québécois. »

– Naheed Nenshi, maire de Calgary, en français sur Twitter

—-

«Mes plus grandes sympathies aux victimes et aux familles à la suite d’une attaque horrible à Québec. Vancouver est avec vous.»

– Gregor Robertson, maire de Vancouver, sur Twitter

—-

«À la lumière de ce sombre événement à Québec, nous sommes solidaires avec nos frères et soeurs musulmans.»

– Lisa Helps, mairesse de Victoria, sur Twitter

—-

«Mes condoléances aux familles des hommes tués dans une mosquée de Québec. Le Canada demeure l’un des endroits les plus sécuritaires sur Terre, une nation qui fait sa fierté de l’inclusion.»

– Le journaliste Mohamed Fahmy