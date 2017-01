C’est un message de recueillement, de support et de fraternité qui régnait à l’hôtel de ville de Québec, alors que de nombreux représentants politiques de tous les horizons et les représentants des différentes mosquées de Québec se sont rassemblés en signe d’unité.

Des dizaines de représentants du gouvernement provincial, fédéral et de l’hôtel de ville de Québec ont fait le point lundi en fin d’avant-midi sur l’attentat terroriste survenu la veille au Centre culturel islamique de Québec. Ils étaient accompagnés des principaux représentants de la communauté musulmane de Québec, durement touchée hier soir après la fusillade de Sainte-Foy.

Le Centre culturel de Sainte-Foy avait déjà connu des enjeux de sécurité dans leur établissement, si bien qu’on y avait installé des caméras de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur. Des tracts haineux avaient été distribués dans plusieurs résidences de Sainte-Foy l’été passé. On avait également déposé une tête de porc devant la mosquée du chemin Sainte-Foy.

Plusieurs ne s’expliquent pas ce geste de haine posé envers la communauté musulmane qui poursuit depuis des années un long chemin vers la sensibilisation. «Chaque année, on organise une journée porte ouverte et on continue d’inviter les gens à y venir», a soutenu Malek, un représentant de la mosquée de Québec.

Les porte-parole de la communauté musulmane de Québec se sont évertués à répéter qu’ils sont des citoyens à part entière du Québec et du Canada. «C’est tout le tissu de la communauté musulmane, mais également québécoise et canadienne qui a été touchée», a répété le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.