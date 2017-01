MONTRÉAL — De nombreux artistes québécois se sont tournés vers les médias sociaux à la suite de la fusillade qui a fait six morts et plusieurs blessés, dimanche soir, au Centre culturel islamique de Québec. Voici quelques réactions:

«Beaucoup d’amour pour la communauté musulmane de Québec. C’est une communauté merveilleuse qui nous a beaucoup aidés quand j’étais jeune et qui en ce moment est en train de vivre un horrible drame. Vous êtes dans mes pensées.»

– Safia Nolin

—-

«Solidarité et compassion. Paix dans les coeurs de tous, particulièrement chez nos compatriotes musulmans. Québec, on t’aime. Sois forte.»

– Yann Perreau

—-

«Quelle fin de soirée triste, difficile d’aller dormir. Juste envoyer des pensées sans être capable trouver mieux.»

– Julie Snyder

—-

«Fusillade à la Mosquée. Quelle horreur. Je suis horrifié. Condoléances aux proches. Il faut être fou pour tirer sur des innocents.»

– Guy A. Lepage

—-

«Quelle triste époque… La nature humaine est pleine de bogues, on éteint tout ça et on redémarre…#attentatQuébec»

– Dany Turcotte

—-

«Moi, c’est la honte qui m’habite ce matin au réveil. En même temps que bcp d’amour dirigé vers tous les musulmans de NOTRE Québec.. #stefoy»

– Ariane Moffatt

—-

«Il ne faut pas s’étonner qu’il arrive chez nous ce qui se passe ailleurs, il faut surtout comprendre qu’ailleurs, c’est aussi chez nous.»

– Stéphane Laporte

—-

«Aujourd’hui, prenons le temps de parler à nos enfants d’amitié, de fraternité, d’ouverture, de tolérance avec toutes les communautés.»

– Vincent Graton

—-

« »Incompréhensible « , « le geste de fous »… Non! C’est le fait de racistes, de gens nourris de discours de haine. #fusillade»

– Marie-France Bazzo

—-

«Toutes mes pensées et toutes mes bonnes ondes, je les lance à mes amis(es) de Quebec. De toutes les religions, allégeances et racines.»

– Louis-Jean Cormier

—-

«J’habite à Québec, et toutes mes pensées sont avec les familles des victimes. Pensées à tous mes amis musulmans aussi. Le mari de ma cousine, également ma marraine, est musulman. Avec ses deux enfants, il devait aller à la prière du soir à la mosquée de SteFoy. Les enfants étaient fatigués, ils sont donc restés à la maison. Je suis soulagé, mais aussi triste, choqué, impuissant.»

– Karim Ouellet

—-

«Nous opposerons la tolérance, l’ouverture, le dialogue, la raison et le cœur à cette violence immonde générée par la haine et l’ignorance.»

– Pénélope McQuade

—-

«Cette fusillade est d’une profonde tristesse. Ça nous implique tous.»

– Simon-Olivier Fecteau