Alors que la province est sous le choc de l’attentat survenu dimanche soir au Centre culturel islamique de Québec, plusieurs parents se demandent comment aborder ce sujet délicat avec leurs enfants. Le magazine scientifique pour jeunes Les Débrouillards venait justement de publier un dossier sur le terrorisme et ils ont décidé de le rendre disponible à tous sur le web.

On y répond par exemple aux questions: Qui sont les terroristes? Pourquoi le terrorisme fait-il peur? Comment peut-on réagir? Etc. «On a fait un sondage sur notre site internet et on a rencontré des jeunes qui nous on dit ne pas trop comprendre le terrorisme quand ils en entendaient parler aux nouvelles, explique l’auteure du dossier, Raphaëlle Derome. Par contre, ils nous ont spécifiquement demandé de ne pas parler du fil des événements et du nombre de morts.»

C’est pour cette raison que le dossier des Débrouillards aborde surtout des questions générales sur le terrorisme, comme le fait qu’il n’y a pas de profil type des terroristes. «Certains ont eu une vie difficile, d’autres une vie tout à fait normale. Par contre, tous ont vécu un moment où ils se sont radicalisé. Cela se passe souvent à la fin de l’adolescence», peut-on lire dans le dossier.

«Notre but est d’amener des éléments pour que l’enfant comprenne la mécanique sociale qui entoure le terrorisme, souligne Mme Derome. Si l’enfant comprend que l’impact du terrorisme est d’affecter tout le monde, ils voient que c’est normal d’avoir peur.»

Justement la difficulté quand on aborde un sujet comme celui du terrorisme est de ne pas faire peur à l’enfant, croit Raphaëlle Derome. «Il a besoin de savoir qu’il est à l’abri et qu’il n’a pas à régler les problèmes des adultes, qu’il y a des policiers et des armées pour s’en charger, explique-t-elle. On ne voulait pas non plus trop rassurer les enfants.» La journaliste dit avoir gardé en tête qu’une attaque était possible au Québec, même si elle ne croyait jamais que son dossier, sorti en kiosque vendredi dernier, serait autant d’actualité.

Pour les parents qui aborderont le sujet de l’attentat de Québec, Raphaëlle Derome rappelle que les enfants ont «besoin de réponses à leurs questions». «Pour les tout-petits, s’ils ne sont pas au courant, on peut les épargner, dit-elle. Mais à partir du moment où ils posent des questions, c’est bon de répondre du mieux qu’on peut et si on n’est pas certain de la réponse, on peut leur dire et chercher avec eux.»

Les Débrouillards a mis son dossier en ligne, oui pour les jeunes, mais aussi pour venir en aide aux parents. «J’ai surtout pensé à mes lecteurs pendant l’écriture, mais si ça peut outiller les professeurs et les parents c’est tant mieux.»