Cette déclaration est revenue dans l’actualité auprès d’auditeurs qui ont ciblé les « radios poubelles » de la vieille capitale pour expliquer la fusillade de dimanche soir qui a fait six morts au Centre culturel islamique de Québec.

Invité à expliquer sa pensée, M. Tremblay a affirmé qu’il ne visait pas la majorité des musulmans.

« Je pensais aux extrémistes, le 1% de ceux qui font du grabuge. Il ne s’agit pas de ceux à Québec et au Saguenay qui ne sont pas trop dérangeants. C’est la même chose pour les extrémistes des autres religions comme les chrétiens », souligne le maire de Saguenay.

Toujours lors de son entrevue du 14 novembre avec comme origine un projet de quartier résidentiel musulman à Brossard, Jean Tremblay a déclaré qu’il y a deux poids deux mesures quand survient un événement touchant les musulmans et les chrétiens.

Il a alors dit: « Chez nous, il y a eu du sang sur une porte de la mosquée et il y a eu des manifestants. Et quand un cimetière se fait vandaliser, on n’en parle pas trop. Je comprends aussi M. Trudeau qui n’ose pas trop prononcer leur nom, ils placent des bombes partout. »

Le maire a insisté pour dire qu’il visait toujours les extrémistes dans ses propos, de la même manière qu’il le ferait avec des actes de violence faits par des pratiquants d’autres religions.

« Le sang sur la mosquée est un acte d’imbécile, d’idiot, mais ce n’est pas un meurtre. C’est comme vandaliser un cimetière ou une église. C’est innocent. Au Québec, on aime la paix. On peut être en désaccord, ne pas avoir la même opinion, mais on est capable de se parler sans faire usage de la violence.

« Radio poubelle »

Enfin, Jean Tremblay rejette du revers de la main les propos de ceux qui disent qu’il collabore avec une « radio poubelle ».

« L’animateur Sylvain Bouchard est respectueux et n’insulte personne. Il peut donner son idée, et il n’est pas obligé de penser comme tout le monde. Si c’était une « radio poubelle » , je n’aimerais pas m’y associer », a conclu le maire qui a pris part à la vigie silencieuse tenue lundi soir en guise de solidarité pour les musulmans.