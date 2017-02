LAMEQUE, N.-B. — Plus de 11 300 foyers attendent toujours le retour de l’électricité dans le nord du Nouveau-Brunswick, mercredi, plus d’une semaine après qu’une tempête de verglas eut causé plusieurs dommages dans la province.

Le site web d’Énergie NB indique que plusieurs des pannes touchent la péninsule acadienne et les îles Miscou et Lamèque. Certains clients du comté de Kent et de la région de Miramichi sont également toujours sans courant.

Environ 200 militaires des Forces canadiennes se trouvent dans ces secteurs pour s’assurer de la sécurité des résidants et dégager les débris qui jonchent les routes.

La province a annoncé mardi qu’elle mettrait en place un programme d’aide financière et demandé aux résidants de conserver tous leurs reçus liés aux dommages subis.

Le président d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, a confié en conférence de presse, mardi, que la tempête était celle qui avait causé le plus de dommages depuis les débuts de sa carrière, il y a 35 ans.

Il a expliqué que les poteaux électriques avaient été conçus pour soutenir de lourdes glaces, mais que celle qui a recouvert l’équipement était quatre fois plus épaisse que ce que les normes les plus rigoureuses de l’Association canadienne de normalisation pouvaient anticiper.