À la suite de l’attentat de Québec, Stéphane Lépine, originaire de La Sarre et résident de Saint-Gabriel-de-Brandon, a lancé un véritable message d’amour et d’espoir en publiant une vidéo qui est en train de devenir virale sur sa page Facebook.

Dans sa vidéo, il raconte l’histoire de son amitié, qui a pris naissance sur Facebook, avec un Marocain musulman, Hassan Zaoui. «De l’amour, il y en a encore, et de l’espoir pour un monde meilleur.»

Les deux hommes se sont mis à échanger en privé après qu’Hassan Zaoui soit tombé sur l’une de ses vidéos.

Au fil des discussions, Hassan lui a raconté qu’il cultivait les olives, la figue et le caroube dans le nord du Maroc et que c’est en novembre que la cueillette se passait.

Stéphane Lépine a tout de suite proposé d’aller l’aider. «Mon frère, tu vas être le bienvenu», c’est ce que son ami lui a répondu.

Il a pris ses billets d’avion, via Royal Air Maroc. Sa conjointe avait trop peur pour l’accompagner. «On est habitué nous autres d’aller à Cuba, en République, dans les tout inclus. Elle ne voulait pas embarquer là-dedans.»

Ses proches l’ont découragé, le faisant même fait douter de la véracité du compte d’Hassan Zaoui, au point où il a annulé ses billets: «Dans ma tête, le doute s’est installé.» Mais dans son cœur, tout était correct. Il les a rachetés la même journée.

Sept heures d’avion, quatre heures de taxi, deux autres heures dans les montagnes, et il était arrivé dans la famille d’Hassan.

«J’ai passé une semaine de rêve, remplie d’amour et de simplicité. Ils font leur propre beurre, leur propre pain. J’ai mangé tellement de la bonne bouffe faite avec amour. J’ai eu la plus grande chambre de la maison. J’ai été traité comme un roi, comme un membre de la famille. Je me suis senti bien tout de suite.»

«Aujourd’hui, Hassan ce n’est plus juste un ami Facebook, c’est un frère. Je suis un oncle pour ses enfants.»

À ce jour, la vidéo de Stéphane Lépine a recueilli plus de 588 000 vues, 14 000 réactions et plus de 18 700 partages.