Le 30 janvier, Stéphane Lépine, de Saint-Damien, publiait une vidéo pour lancer un message d’amour à la suite de l’attentat de Québec sur sa page Facebook. En quelques heures, elle devenait virale. En date d’aujourd’hui, elle a atteint 800 000 vues. «Je suis complètement dépassé!», a confié l’internaute à TC Media à la suite de ce véritable raz-de-marée.

Dans sa vidéo, Stéphane Lépine raconte son amitié avec un Marocain musulman, Hassan Zaoui, qui a pris naissance sur Facebook.

Rapidement, des échanges privés quotidiens s’ensuivent et en novembre dernier, Stéphane Lépine a décidé de s’envoler pour la campagne du nord du Maroc afin d’aller aider son ami qui fait de l’huile d’olive pour la récolte.

«On se parlait depuis l’été dernier, on a créé des liens virtuels»

Stéphane Lépine a acheté son billet d’avion pour l’annuler la journée même, ses proches l’ont découragé de partir et l’ont fait douter. Sa conjointe ne voulait pas l’accompagner. « La chienne m’a pogné », raconte-t-il. Finalement, il change à nouveau d’idée et reprend un billet. «Mon cœur me disait vas-y, mais avec plein de craintes», avoue-t-il.

Il s’agissait de sa première rencontre avec un musulman. «Ils te donnent plus à toi et s’en gardent moins pour eux. C’est incroyable. J’ai été reçu en roi. Ça dépasse l’entendement, ce sont des frères de cœur.»

Stéphane Lépine se dit déçu du racisme de certains Québécois: «Le racisme vient de l’ignorance, les gens ont peur et on a toujours tendance à parler plus du négativisme.»

À la suite de l’attentat à la mosquée de Sainte-Foy, il lui est apparu normal de raconter l’histoire qu’il venait juste de vivre. «Je voulais mettre un baume, faire du bien à 2-3 personnes.» La portée est tout autre, avec plus de 23 500 partages. «D’habitude, je fais des vidéos d’humour et quand elles atteignent 5000 vues je suis content…», remarque-t-il.

Là, il a même fait une apparition à la télévision algérienne via Skype. Des messages, il en a reçu par centaines: «Des gens me disent que je les ai fait pleurer et même rire.» [Il faut visionner la vidéo pour comprendre.] «C’est spécial! Depuis quelques jours, je suis comme dans la brume.» Son ami Hassan aussi est dépassé, il lui a dit: «Notre histoire fait du bien».

Stéphane Lépine envisage-t-il de retourner au Maroc? «C’est sûr, Hassan, c’est maintenant un frère, ce n’est pas un cliché. Idéalement, j’y retournerais avec toute ma famille.»

Le Lanaudois invite les gens à aller vers l’autre, à faire le pas. «La peur, c’est comme un mur devant nous, il faut l’enjamber. On vit tous sur la même boule.»