Un homme du Nouveau-Brunswick a été condamné à payer 17 000$ en dommages et intérêts à ses voisins pour avoir construit un immense mur de fumier entre leurs deux résidences.

Les faits remontent à 2013, alors que Lee Murray, qui possède une ferme bovine, a commencé à déplacer des excréments près de la demeure de Joan et David Gallant, ses voisins. Le mur a finalement atteint 18 mètres de long, 13 mètres de large et une hauteur équivalente au garage des Gallant. Le tout est resté là pendant 11 mois.

Si M. Murray a indiqué au juge qu’il n’avait pas le choix de placer le fumier à cet endroit et qu’il s’agissait de vieux excréments qui n’avaient pas d’odeur, le magistrat a plutôt conclu que ce mur avait été érigé pour rendre la vie difficile aux Gallant.

Les familles Murray et Gallant avaient pourtant des relations cordiales jusqu’à environ 2011, a indiqué l’agriculteur. «Tout a dégringolé» après que Joan Gallant se soit plaint de recevoir trop de courrier indésirable étant adressé à M. Murray, a indiqué ce dernier.

Les Gallant ont indiqué en Cour que l’odeur était si insupportable qu’ils pouvaient à peine vivre dans leur maison. «C’était suffoquant. Nous parlons de tonnes de fumier», a relaté David Gallant. Celui-ci aurait demandé à son voisin de retirer le fumier, ce qu’il a refusé de faire.

M. Murray s’est défendu en disant que la pile a été construite à la fin de l’automne et a rapidement gelé pour ne plus rien sentir, mais cela n’a pas convaincu le juge George Rideout. Ce dernier l’a plutôt condamné à ne plus contacter ses voisins sauf par écrit et a ordonné que M. Murray ne puisse pas déposer de fumier à moins de 300 mètres de la maison des Gallant ou à moins de 60 mètres de leur propriété.

L’agriculteur a indiqué jeudi qu’il comptait aller en appel.