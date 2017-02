TORONTO — La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) refuse de commenter l’information voulant qu’elle soit intéressée à acquérir le géant du commerce au détail Macy’s.

Une porte-parole de HBC, Tiffany Bourre, a déclaré dans un courriel que la société ne commentait pas les rumeurs et les spéculations.

Le «Wall Street Journal», citant des sources confidentielles proches du dossier, a rapporté que des pourparlers préliminaires avaient été amorcés entre les deux détaillants.

Les transactions sur les actions de Macy’s ont été interrompues pendant environ sept minutes, vendredi matin, sur les marchés boursiers new-yorkais pour contrôler la volatilité du titre.

Les actions de Macy’s ont par la suite grimpé en flèche, gagnant plus de sept pour cent en avant-midi. Plus tôt dans la matinée, le titre avait atteint un sommet de 34,37 $ US, un gain de près de 12 pour cent sur la valeur de clôture de la veille.

La Compagnie de la Baie d’Hudson (TSX:HBC) a racheté plusieurs entreprises ces dernières années, incluant Saks et Gilt.

Macy’s n’a pas voulu commenter dans l’immédiat.