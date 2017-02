Le maire de Québec, Régis Labeaume, a promis à la communauté musulmane rassemblée pour les commémorations des victimes de l’attentat de dimanche qu’elle aura son lieu de sépulture sur le territoire de l’agglomération.

«Vous aurez ce cimetière musulman», a simplement assuré le maire Labeaume.

Dans son allocution, le premier élu a également souligné que la communauté québécoise est aujourd’hui plus forte, unie et solidaire. «Nous sommes aujourd’hui plus riches de l’amitié de ceux qui partagent nos valeurs de paix d’accueil et d’ouverture.»

Régis Labeaume a également livré un message à Ilies Soufiane, fils d’Azzedine Soufiane qui a péri sous les balles d’Alexandre Bissonnette. «Tu es un ami de ma fille Corrine. Elle était à la vigile de lundi par solidarité avec toi. Corrine t’embrasse et elle t’aime.»

«De la part de tous nos concitoyens, nous vous aimons.»

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard a quant à lui été ovationné lorsqu’il a repris les salutations religieuses musulmanes, dont Allah Akhbar (Dieu est grand). «Je fais par exprès pour répéter ces mots parce que dans les médias, les films ou les discours, ce sont des mots qui sont associés au terrorisme et à la violence. On vient de voir à quoi ces mots sont associés aussi pour la communauté musulmane.»

M. Couillard a aussi appelé les citoyens à continuer d’entretenir la solidarité qui s’est développée depuis les tristes événements. «Allons toujours à l’essentiel, à la personne plutôt à l’apparence.»

De son côté, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a exhorté les personnalités publiques à peser leurs mots afin de ne pas attiser les braises de l’intolérance. «Les personnalités publiques doivent se rendre compte du tort que leurs mots peuvent poser. Confrontés à ces paroles, il revient à nous tous de lutter pour défendre nos valeurs.»