MONTRÉAL — Après les villes de Oulu, en Finlande, Leeuwarden, au Pays-Bas, Minneapolis-Saint-Paul et Winnipeg, Montréal accueillera cette semaine le 5e Congrès international vélo d’hiver.

Organisé par Vélo Québec, en collaboration avec la Ville de Montréal, l’événement réunira plus de 300 représentants d’organismes et de collectivités québécoises, canadiennes, américaines et européennes qui encouragent le développement de la pratique du vélo, tout spécialement lors des mois d’hiver.

De mercredi jusqu’à vendredi, une centaine de conférences, ateliers et visites sur le terrain seront au programme. Un panel portera notamment sur la façon de rendre les «villes d’hiver» plus favorables aux piétons et cyclistes.

Provenant de sphères diverses, urbanisme, génie civil, administration municipale et tourisme entre autres, les participants exploreront les différents aspects de la pratique du vélo en hiver et ses impacts sociaux, économiques et touristiques.