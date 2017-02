OTTAWA — Les libéraux fédéraux se choisiront dimanche un candidat qui les représentera dans l’élection partielle d’Ottawa-Vanier, une circonscription laissée vacante après le décès du député Mauril Bélanger.

Comme il s’agit d’un bastion libéral, plusieurs candidats se présentent pour succéder à celui qui a succombé à la maladie de Lou Gehrig en août dernier.

Ottawa-Vanier, qui couvre une partie de la capitale nationale du Canada, est un véritable château-fort du Parti libéral, qui a toujours remporté cette circonscription autrefois appelée Ottawa-Est depuis sa création en 1935.

Le défunt Mauril Bélanger avait été élu sans interruption depuis 1995 avec, chaque fois, des majorités écrasantes. En 2015, il avait remporté plus de 57 pour cent du vote contre sa plus proche rivale néo-démocrate, Emilie Taman, qui avait reçu un peu plus de 19 pour cent des voix.

L’élection partielle dans cette circonscription n’a pas encore été convoquée par le premier ministre Justin Trudeau. Comme elle a été laissée vacante au mois d’août, M. Trudeau a jusqu’à la fin du mois de février pour déclencher l’élection.

Le nouveau candidat libéral devrait être connu en fin d’après-midi.

—————-

Voici un aperçu des huit personnes qui briguent l’investiture du Parti libéral.

– Khatera Akbari: Cette jeune comptable de 37 ans dit vouloir travailler pour mieux intégrer les immigrants dans la société canadienne. La candidate travaillait jusqu’à récemment dans l’administration du Sénat.

– Jean-Claude Debuisson: D’origine haïtienne, M. Debuisson est avocat en droit criminel et s’est impliqué dans l’équipe de Mauril Bélanger à la dernière élection. L’une de ses priorités est que la ville d’Ottawa devienne bilingue.

– Mona Fortier: Cette femme d’affaires milite depuis longtemps au Parti libéral du Canada. Mme Fortier, qui a coprésidé la campagne de Mauril Bélanger en 2015, bénéficie de l’appui de sa veuve, Catherine. Elle compte s’engager activement pour que la capitale nationale soit désignée bilingue.

– Éric Khaiat: Diplômé en économie et en administration des affaires, M. Khaiat est assistant parlementaire du député William Amos. Le candidat, qui a aussi été fonctionnaire pendant une dizaine d’années, voudrait offrir plus de logements abordables dans la capitale.

– Francis Leblanc: L’ancien directeur de campagne de Mauril Bélanger a été député libéral dans les Maritimes au cours des années 1990. Celui qui a aussi été chef de cabinet de l’ancien ministre Pierre Pettigrew a l’intention de s’attaquer aux besoins en matière d’aide sociale pour aider les moins nantis.

– Ainsley Malhotra: La candidate a travaillé quelque temps à Exportation et développement Canada, avant de devenir fonctionnaire au ministère des Finances. Mme Malhotra souhaiterait stimuler l’économie locale en créant des emplois dans les petites entreprises.

– Francis Moyer: Le candidat est directeur général et fondateur de la Coalition humanitaire — un groupe d’organismes humanitaires. Celui qui a aussi fondé le journal communautaire «L’Écho de la Basse-Ville» dit vouloir lutter contre les inégalités.

– Véronique Soucy: Journaliste et animatrice de radio, Mme Soucy a travaillé chez Astral Média, à Radio-Canada, puis à la radio communautaire Unique FM. La candidate militera entre autres pour que la circonscription obtienne sa juste part dans les investissements en infrastructure promis par le gouvernement Trudeau.