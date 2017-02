Selon l’imam Hassan Guillet, si son discours prononcé lors des funérailles de trois des six victimes de la tuerie de Québec a fait un tel tabac sur les réseaux sociaux, c’est parce qu’il a parlé avec son coeur.

M. Guillet a dit qu’il n’avait même pas préparé son texte dans lequel il disait que l’homme accusé des six meurtres était lui-même une victime de la haine et que les gens ne devaient pas tenter de se venger.

«Je pense que les gens ont pu constater que l’homme qui parlait devant eux était honnête, sincère et triste, a-t-il dit en parlant de lui à la troisième personne. Il laissait parler sa douleur. C’était évident.»

«Quand je parlais, je voyais les larmes sur le visage de notre premier ministre, Monsieur Trudeau, sur celui de notre premier ministre Philippe (Couillard), sur la face du maire de Québec (Régis Labeaume). J’étais ému.»

Les propos de l’imam ont fait le tour du monde. L’homme s’est attiré les félicitations de nombreuses personnalités.

«Voici les extraordinaires paroles humaines de l’imam Hassan Guillet lors des funérailles des victimes de la tuerie de Québec», a écrit l’auteure de la série Harry Potter, J. K. Rowling sur Twitter. Elle avait ajouté un lien menant vers le verbatim du discours.

M. Guillet est arrivé au Canada en provenance du Liban en 1974. Il est aujourd’hui à la retraite après avoir travaillé dans l’industrie aéronautique. Il dit qu’il a été trop occupé pour préparer son discours. Porte-parole du Conseil des imams du Québec, il n’a pas eu trop de temps à lui depuis la tuerie de la semaine dernière.

Au moment du drame, M. Gillet était chez lui, célébrant la fête de son fils. Il a alors appris ce qui se déroulait à Québec. Son téléphone s’est mis à sonner à répétition: c’étaient des membres de la communauté musulmane qui venaient aux renseignements, mais lui-même ne savait pas grand-chose.

Selon lui, si ces congénères l’ont choisi pour parler au nom de la communauté, c’est parce qu’ils voulaient quelqu’un qui pouvait exprimer leurs inquiétudes et leur douleur sans être agressif. Les musulmans de Québec le connaissent à cause du verger dont il s’occupe à Saint-Rémi. Il y organise des pique-niques et des événements du ramadan.

M. Guillet a exprimé sa reconnaissance envers les louanges de Mme Rowling. Sa fille l’a appelé pour le prévenir. Il croit que cela lui a donné un nouvel auditoire constitué de gens plus jeunes.

«Je suis surtout en contact avec les plus vieilles générations, mais Mme Rowling m’a donné un nouvel auditoire au sein de la génération Harry Potter.»