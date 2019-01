SASKATOON — Le premier ministre Justin Trudeau a dit être encore déterminé à mettre en place une taxe sur le carbone malgré l’élimination par le président américain Donald Trump de plusieurs restrictions sur la production de combustibles fossiles et de mesures pour combattre les changements climatiques.

M. Trudeau a déclaré en entrevue au réseau anglais de Radio-Canada, mercredi, à Saskatoon, que les politiques économiques et environnementales canadiennes seraient «déterminées à Ottawa, et non à Washington».

Le premier ministre a affirmé que la dépendance aux combustibles fossiles devait être assurément réduite dans les prochaines décennies, et que la question était de savoir si le Canada voulait être à la traîne ou s’il souhaitait être à l’avant-plan.

M. Trudeau a fait valoir qu’il y avait des occasions formidables pour l’innovation et le leadership canadien sur les changements climatiques.

M. Trump, qui a parlé du réchauffement de la planète comme d’un canular inventé par la Chine, a affirmé qu’il renverserait les plans de lutte contre les changements climatiques de Barack Obama.

Un décret signé par M. Trump, mardi, prévoit de suspendre, d’annuler ou de soumettre à une révision une série de mesures sur le climat, dans l’objectif d’accroître la production nationale de combustibles fossiles.

En plus de reculer sur le plan de son prédécesseur, l’administration Trump lève un moratoire de 14 mois sur les nouveaux baux de mines de charbon sur les terres fédérales.

L’administration Trump n’a pas annoncé encore si elle comptait retirer les États-Unis de l’accord de Paris sur les changements climatiques.

Un manifestant en colère

Plus tôt mercredi, à Winnipeg, un homme a traité Justin Trudeau d’«ordure», perturbant une conférence de presse que donnait le premier ministre dans une garderie.

L’homme en question est parvenu à assister à l’événement en prétendant être membre d’un «média du monde alternatif», ont indiqué des responsables du bureau du premier ministre.

Le manifestant, qui était muni d’un caméscope, a interpellé Justin Trudeau au sujet de la taxe sur le carbone alors que ce dernier répondait à d’autres questions.

Il a par ailleurs fulminé contre les «homologues mondialistes» du premier ministre.

Des agents de sécurité ont ensuite dirigé l’homme vers la sortie sans qu’aucun autre incident ne survienne.

Justin Trudeau était à Winnipeg pour vanter les investissements en matière de garde d’enfants prévus dans le budget de son gouvernement annoncé la semaine dernière.

«Honte à vous et à vos homologues mondialistes!», a lancé le manifestant alors qu’un agent de sécurité le surveillait de près. «Vous êtes des ordures! Vous êtes une ordure absolue!»