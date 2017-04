SHAWINIGAN, Qc — Un homme de 51 ans a été accusé, jeudi après-midi en Mauricie, pour le meurtre de trois femmes — dont au moins deux faisant partie de sa famille — et pour la tentative de meurtre et la séquestration de son père.

Sylvain Duquette a comparu en fin de journée, au palais de justice de Shawinigan, au lendemain d’une soirée mouvementée qui s’est soldée par trois décès, dont ceux de sa belle-soeur Denise Hallé et de la conjointe de son père Jocelyne Pellerin, dans deux résidences très près l’une de l’autre.

Il fait face à six chefs d’accusation, dont trois de meurtre prémédité pour la mort des trois femmes pour lesquels il est passible de la prison à vie s’il est reconnu coupable. Il est aussi accusé d’un chef de tentative de meurtre avec arme à feu et d’un chef de séquestration à l’endroit de son père, et d’un autre pour un incendie criminel dans un endroit qu’il savait habité.

Le suspect est maintenu en détention.

Le juge David Bouchard, de la Cour du Québec, a prononcé une ordonnance de non-communication entre l’accusé et Claude Duquette, son père. Cette demande a été formulée par la Couronne.

Il reviendra en cour jeudi prochain, le 13 avril, pour l’étape de la divulgation de la preuve.

L’accusé était menotté, jeudi, dans le box des accusés, portant un habit de prisonnier blanc avec un capuchon. Assez costaud, les cheveux très courts, il arborait une barbe et une moustache. Lorsqu’il est entré dans la salle de cour, il s’est assis et s’est mis à scruter les gens dans la salle très intensément avec un air renfrogné.

Questionnée à savoir si l’accusé avait des problèmes psychologiques, l’avocate de la défense, Karine Bussière, a dit aux médias n’avoir «aucune autre information à donner présentement».

«On n’a pas une communication de la preuve, je n’ai pas eu l’occasion non plus de rencontrer grandement monsieur. On comprend que c’était la comparution (aujourd’hui)», a-t-elle souligné.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), l’histoire a débuté mercredi soir dans une résidence située sur le chemin Méandre, à Saint-Mathieu-du-Parc. Une femme y a été assassinée et un homme y a été victime d’une tentative de meurtre.

Le directeur des pompiers volontaires de Saint-Mathieu-du-Parc, Denis Boutin, a raconté à La Presse canadienne que le 911 a transmis un appel pour un incendie de bâtiment à 23h45, mercredi soir.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le feu, déclenché à l’intérieur du bâtiment, s’était déjà éteint de lui-même, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il avait vu une personne inerte à l’intérieur et qu’une autre — le père de l’accusé — s’était réfugiée chez les voisins.

Le père, un homme de 80 ans, a été transporté à l’hôpital pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, a confirmé la Sûreté du Québec.

Un voisin, Claude Blais, affirme avoir été réveillé par un coup de feu en fin de soirée, puis a entendu les pompiers, les ambulances et la police arriver.

«J’ai dit: « Il y a quelque chose qui se passe certain, on n’est pas supposé d’avoir des coups de feu ici »», a-t-il raconté jeudi après-midi.

Le suspect se serait ensuite rendu à une deuxième résidence, sur le chemin du Lac-Marchand, dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides. Deux femmes y ont été retrouvées sans vie.

Jeudi matin, un poste de commandement mobile avait été dressé devant la petite maison de planches roses, où se trouvaient également trois voitures de la SQ.

Le suspect a été arrêté plus tard dans le stationnement d’un poste d’essence du nord de Shawinigan, près d’une voiture volée. Un bidon d’essence a été trouvé près du véhicule. Un témoin, Hugo Bellemare, raconte qu’il est allé récupérer la voiture d’un ami, qui se trouvait dans le périmètre de sécurité de la station-service vers 0h15. À ce moment, le suspect avait déjà quitté les lieux avec la police.

Liette Montreuil, qui réside non loin de la maison du chemin du Lac-Marchand où une partie du drame a eu lieu, connaissait bien la belle-soeur, Mme Hallé.

«On la voyait tous les étés se promener avec ses petits-enfants, je lui disais bonjour. (…) Ça m’a donné un coup, c’étaient des bons amis et aujourd’hui, ils ne sont plus là», a-t-elle lancé, un sanglot dans la voix.

Mme Montreuil avait également déjà rencontré le suspect et elle n’en avait pas gardé une bonne impression.

«C’était un gars agressif. La manière qu’il parlait, il parlait sec», a-t-elle confié.

«C’était un bon petit gars, mais on dirait qu’il était sur les nerfs, a quant à lui soutenu Claude Blais. C’était un petit gars nerveux. Il était gêné. Quand il avait quelque chose dans la tête, il l’avait dans la tête, il l’avait pas dans les pieds.»

Un autre porte-parole de la SQ, Marc Tessier, a précisé que les trois victimes étaient âgées de 56, 61 et 70 ans.

Le suspect a tenté de mettre le feu aux deux résidences, a-t-il affirmé.

—————

Quelques réactions

«C’est évident qu’une femme qui est l’objet d’un homicide comme ça, c’est une femme de trop, malheureusement.»

– Lise Thériault, ministre de la Condition féminine, après avoir offert ses condoléances aux victimes

—

«C’est un drame épouvantable, il y a trois personnes qui ont perdu la vie, donc d’abord et avant tout, mes condoléances aux familles des victimes. Maintenant, fort heureusement, très rapidement, la Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation du suspect principal et l’enquête est en cours.»

– Martin Coiteux, ministre de la Sécurité publique

—

«C’est un drame épouvantable, c’est horrible, alors mes premières pensées vont aux familles des gens qui sont décédés et il y aura une enquête qui va suivre la suite des événements. Mais c’est une grande tragédie, c’est épouvantable. Toute la Mauricie doit être sous le choc actuellement.»

– Julie Boulet, ministre du Tourisme et députée de Laviolette, en Mauricie

—

«Je veux exprimer aux familles affligées par les meurtres qui ont été commis en Mauricie toute notre sympathie, nos condoléances, notre sensibilité. C’est très touchant. Trois femmes qui ont été assassinées, on connaît pas le motif, mais c’est touchant.»

– Pascal Bérubé, leader parlementaire de l’opposition officielle

—

«Horrifié par le drame survenu la nuit dernière en Mauricie. Mes pensées sont avec les familles des victimes durant cette épreuve difficile.»

– François-Philippe Champagne, ministre fédéral du Commerce international et député de Saint-Maurice–Champlain, en Mauricie