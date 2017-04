Les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont procédé à l’arrestation d’un adolescent de 14 ans pour de multiples agressions sexuelles, le mercredi 5 avril en avant-midi.



Une enquête a été ouverte à la fin du mois de mars à la suite de confidences obtenues de la part de six jeunes présumées victimes âgées entre 13 ans et 14 ans. Ces dernières ont relaté avoir été touchées dans la région des parties intimes et à la poitrine.

Les événements seraient survenus entre septembre 2015 et mars 2017 alors que le suspect fréquentait la même école que les jeunes filles à Thetford Mines. De plus, l’adolescent aurait tenté de convaincre l’une d’elles de retirer sa plainte à la police.

Le prévenu fait donc face à six chefs d’accusation d’agressions sexuelles, de harcèlement criminel, d’entrave à la justice et de voies de fait. Au terme de sa comparution, il a été remis en liberté sous engagement avec plusieurs conditions à respecter, dont un couvre-feu. La suite des procédures a été fixée au jeudi 20 avril.

Précisons que l’identité de l’accusé ne sera pas divulguée puisqu’il est d’âge mineur, mais également pour protéger les plaignantes.