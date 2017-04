Le 30 mars dernier, le présumé suspect du triple meurtre commis dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides à Shawinigan et à Saint-Mathieu-du-Parc dans la soirée du 5 avril avait écrit un long message sur sa page Facebook qui pouvait laisser sous-entendre certains des actes tragiques qui allaient survenir quelques jours plus tard.

Voici un extrait que nous publions intégralement en conservant l’orthographe du suspect.

«Non je n’est pas changé ,je suis simplement moi même. ayant été bc solitaire et vivant très humblement cela ne ma pas beaucop dérange .. en fait cela a dérangé bc plus mon entourage que moi même …bc de mes amis ne me considère plus comme avant .. en se permettant de me juger comme si je n’avais jamais travaillé de ma vie .alors que jai commencé a 17 ans j’usqua 48 ans ,,,sans jamais chomer …non moi je n’est pas changé …dommage que plusieur ne savent pa voir avec les yeux du coeur .. non je n’est pas tjrs été parfait mais çe que j’ai fait je lai fait en respectant mes principes et valeurs qui me sont cher .au péril d,en déranger certains..et ce que j’ai fait et donner je l’ai fait de bon coeur …cest une qualité que ma mère a laisé a tous ses enfants ,,,domage que mon père n’est jamais su apprendre cela d’elle … il lui a gacher tout sa vie ..ainsi que la mienne ainsi que et mes frère et souer passablement , en nous méprisant et nous traitant comme des meubles ou des chèques d’allocation familliales a encaissé pour batir sa propre fortune personnel..aujd mon père est passé ici ..il ne ma meme pas regarder ou offert 5 $ pour m’aider sachant très bien que demain on me jete a la rue comme un sal .indésirable …pour faire de la place a la visite et au amis qui vienne passé une semaine chez ma belle soeur ou je suis chambreur ….je trouve cela vrm répugnant de voir ses ingrat faire passé leur amis avant la famille ..moi qui de demander rien ..et contribue largement a mes besoins ,,j’aurais aimé quelle respecte la volonté de mon frère décérder a 52 ans d’une leucémie aigue .en decembre dernier et de me garder j’usqua l’été soit fin juin ..mais non ..on me jette a la rue comme un malpropre …moi qui a tout donné pour les autres sans pensé a moi en premier …. surement que leur carma va se chargé de leur rappeler ce qui est mal.. en tout cas comme je le dit souvent ..tout se paye un jour mais parfois c’est long en chien…! mais je réserve un chiens de ma chienne a ceux qui le mérite ..!

vivez selon votre propre idées et ne laissé jamais quelque vous dicté comment vivre votre vie .. suivez votre coeur il ne vous mentiras jamais ..! NAMASTÉ. XOX .»