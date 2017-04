Au palais de justice de Shawinigan jeudi après-midi, Sylvain Duquette a été formellement accusé de trois meurtres au premier degré, d’une tentative de meurtre armé, de séquestration et de crime d’incendie en lien avec le drame survenu à Shawinigan (secteur Saint-Gérard-des-Laurentides) et Saint-Mathieu-du-Parc mercredi soir, pour un total de six chefs.

Le suspect est représenté par Me Karine Bussière, de l’Aide juridique. Ce sont Me Catherine Vincent et Me Vicky Belleville qui agissent comme procureures de la Couronne. Sylvain Duquette reviendra en cour jeudi prochain et on devrait connaître s’il plaide coupable ou non aux accusations de tentative de meurtre armé, de séquestration et de crime d’incendie.