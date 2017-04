HALIFAX — Un homme de Halifax fait face à des accusations de traite de personnes, d’agression sexuelle et de pornographie juvénile à l’encontre de trois adolescentes âgées de 14 à 17 ans.

Duncan Robertson Wright, 44 ans, a été arrêté jeudi, à la suite d’une enquête policière qui avait commencé dimanche, selon la police.

L’homme est soupçonné d’avoir forcé trois jeunes filles de 14 ans, 16 ans et 17 ans à se prostituer.

Les autorités ont indiqué que l’homme faisait face, entre autres, à plusieurs chefs d’accusation d’agression sexuelle, de production et de distribution de pornographie juvénile, ainsi que d’avoir tiré un «avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels».

L’accusé a comparu en cour jeudi et a été reconduit en détention. Il doit comparaître de nouveau le 11 avril.

Cette arrestation survient une semaine après qu’Owen Ross Gibson-Skeir a été condamné à sept ans de prison pour avoir forcé une jeune fille de 14 ans de Halifax à se prostituer.

Lors de son arrestation, un an plus tôt, à Halifax, les policiers avaient indiqué que sa victime était, à leur connaissance, la plus jeune à avoir été exploitée de la sorte depuis des décennies.