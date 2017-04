OTTAWA — Une sergente de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui alléguait avoir été agressée sexuellement, harcelée et traînée dans du fumier de cheval lorsqu’elle était cavalière au sein du Carrousel de la GRC dans les années 1980, est parvenue à un règlement.

Les avocats de Caroline O’Farrell ont affirmé que les allégations de leur cliente avaient été prouvées lors d’une enquête interne à l’époque, mais que les conséquences avaient été minces pour les responsables.

En mai 2013, Mme O’Farrell a poursuivi la GRC et quelques personnes, affirmant qu’elle avait été agressée et harcelée à plusieurs reprises, alors que ses collègues l’arrosaient avec de l’eau froide et du fumier.

Sa poursuite alléguait également que d’autres membres du Carrousel de la GRC avaient organisé des paris sur le jour où elle s’enlèverait la vie.

Faute d’avoir réussi à faire rejeter la poursuite, la GRC et les autres défendeurs ont entamé de sérieuses négociations. Les détails de l’entente annoncée jeudi sont confidentiels.

Mme O’Farrell est toujours membre de la GRC.

La sergente croit qu’il est maintenant temps de passer à autre chose et de s’assurer que tous ses collègues ont un environnement de travail sécuritaire.

«Je suis ravie que nous ayons pu conclure un règlement», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«Je suis heureuse de constater que les femmes dans la GRC sont enfin indemnisées pour les nombreux torts qui se sont produits au cours des années.»