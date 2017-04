OTTAWA — L’ancien chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Ed Broadbent croit à un retour en force de la formation, grâce en grande partie à l’actuel premier ministre libéral Justin Trudeau.

La décision de M. Trudeau d’abandonner la promesse électorale de son parti sur la réforme électorale procure une occasion aux néo-démocrates, a déclaré M. Broadbent, jeudi, au cours d’une entrevue en marge du Sommet sur le progrès organisé annuellement par l’institut portant son nom.

M. Broadbent a aussi reproché à M. Trudeau de «s’être dégonflé» devant le défi de l’inégalité des revenus en refusant d’augmenter l’impôt sur les gains en capital dans le plus récent budget fédéral. Il a rappelé que le premier ministre avait enjoint aux leaders de la planète de prendre au sérieux ce problème lors d’une rencontre à Hambourg, en Allemagne.

Au cours d’un discours, M. Trudeau avait déclaré que les inégalités étaient une des raisons pour lesquelles les citoyens se méfient de plus en plus de leur gouvernement.

L’ancien chef du NPD soupçonne le premier ministre d’avoir reculé par crainte de l’opposition des élites du pays. M. Broadbent a ajouté qu’il avait espéré voir des modifications dans les règles fiscales relatives aux gains en capital.

Il a dit s’être senti optimiste après avoir entendu le discours de Hambourg.

«Candidement, je m’attendais à un budget plus progressiste. On évolue vers le progrès en changeant les politiques et c’est ce qu’il (M. Trudeau) n’a pas fait», a-t-il déploré.

M. Broadbent, qui a dirigé le NPD de 1975 à 1989, s’est par ailleurs réjoui de la qualité des quatre candidats à la succession de Thomas Mulcair.

«Il y a un effort de reconstruire (le parti)», a-t-il estimé.

Quatre députés fédéraux tentent leur chance: Charlie Angus, Niki Ashton, Guy Caron et Peter Julian. Le chef adjoint du NPD provincial en Ontario, Jagmeet Singh, pourrait se joindre à eux.