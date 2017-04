MONTRÉAL — Une organisation à but non lucratif oeuvrant à la protection du mont Royal tente de faire inscrire le parc de la montagne emblématique de Montréal comme un site du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Mais avant toute chose, la montagne au coeur de l’île de Montréal doit être ajoutée à la liste de sites potentiels du gouvernement fédéral à partir de laquelle l’organisation internationale peut choisir.

La porte-parole du groupe Les amis de la montagne, Hélène Panaioti, a fait valoir jeudi que des études préliminaires d’experts en patrimoine mondial faisaient état à la Ville de Montréal de «caractéristiques exceptionnelles» du mont Royal.

Le groupe espère recueillir jusqu’à 30 000 signatures d’ici la fin avril afin de soutenir sa cause auprès du gouvernement fédéral, qui cherche à réviser une liste de lieux canadiens potentiels à inscrire au patrimoine mondial.

La liste du gouvernement fédéral n’a pas été mise à jour depuis 2004.

La ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, avait appelé les Canadiens à soumettre des suggestions entre août 2016 et janvier 2017.

Un comité dévoilera une nouvelle liste plus tard cette année.

Les amis de la montagne a déposé une demande, et espère que des milliers de signatures convaincront le gouvernement fédéral de choisir le mont Royal.

Le Canada compte 18 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, incluant deux au Québec: le Vieux-Québec et le parc national de Miguasha, en Gaspésie.