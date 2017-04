DÉTROIT — Les constructeurs automobiles Hyundai et Kia annoncent le rappel de 1,2 million de véhicules qui pourraient être affectés par un arrêt subit du fonctionnement du moteur, une cause possible d’accident lorsque le véhicule est en déplacement.

Les voitures touchées sont les modèles Hyundai Santa Fe Sport et Sonata des années 2013 et 2014, le Kia Optima de 2011 à 2014, le Kia Sportage de 2011 à 2013 et le Kia Sorento de 2012 à 2014.

Les deux fabricants sud-coréens expliquent que la circulation de certains fluides dans le moteur pourrait être entravée par des débris laissés lors de l’assemblage en usine des voitures concernées.

Hyundai et Kia transmettront à partir du 19 mai des avis aux propriétaires des voitures qui seront inspectées par des mécaniciens de leurs concessionnaires. S’il le faut, un remplacement du bloc moteur sera effectué.