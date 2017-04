Le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé à la circulation automobile les vendredi 7 et dimanche 9 avril.



La société fédérale des Ponts Jacques-Cartier et Champlain a confirmé que des travaux seront réalisés au cours du week-end. Ils viseront à remplacer des membrures inférieures et d’appareils d’appui et, du même coup, assurer la sécurité des usagers, a souligné la société fédérale.

La fermeture des voies débutera vers 23h30, en vue d’une fermeture complète dans les deux directions à partir de minuit. L’ouverture des voies se fera progressivement à partir de 4h30 le samedi et 4h00 le dimanche. Un accès sera toutefois maintenu pour les services d’urgence.