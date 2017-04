QUÉBEC — Le gouvernement Couillard cautionne les frappes américaines en Syrie.

«Je trouve que l’intervention américaine était justifiée et ciblée. On a affaire à une attaque barbare envers des enfants à l’arme chimique. La réponse a été proportionnelle à l’enjeu, ciblée», a commenté le premier ministre Philippe Couillard, qui se trouvait à Montréal, vendredi, où il prononçait une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«À plus long terme, la solution à ce problème immense est une solution qui va être politique et diplomatique et multilatérale. Mais l’humanité, la civilisation, ne peut pas laisser passer des gestes comme ceux-là», a opiné le premier ministre du Québec.

À son tour, la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, a fait savoir qu’elle endossait l’appui exprimé par le gouvernement canadien à son allié américain.

Dans une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne, elle a affirmé que les images de l’attaque à l’arme chimique du régime de Bachar el-Assad contre une ville rebelle «ont choqué l’ensemble du monde».

«Les Américains ont décidé de porter ce coup sur une base militaire de Bachar el-Assad et le Canada a manifesté son appui, et nous appuyons le fait que le Canada a manifesté son appui», a formulé Mme St-Pierre.

Le Québec joint ainsi sa voix à la communauté internationale qui s’est exprimée massivement en faveur des représailles des États-Unis.

Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, a également pris position en matinée vendredi. Par voie de communiqué, il a rappelé que son parti déplore et condamne depuis plusieurs années la «barbarie» du régime syrien, mais en même temps, il a souligné l’importance d’une concertation internationale.

«L’utilisation d’armes chimiques, qui plus est contre des civils, est un des pires crimes de guerre qu’on puisse commettre, peut-on lire. Le Québec doit soutenir toute tentative de résolution du conflit syrien, et cela passe nécessairement par une action concertée de la communauté internationale et des Nations unies.»

Enfin, le chef péquiste a exprimé son appui clair aux «initiatives visant l’anéantissement de Daesh et le départ de Bachar el-Assad».

Québec solidaire s’est toutefois inscrit en faux dans le paysage politique québécois. Le député de Mercier, Amir Khadir, a dénoncé les représailles américaines avec vigueur et s’est inquiété de l’intensification de l’intervention militaire étrangère.

«Bachar el-Assad dirige un régime meurtrier et est prêt à tout pour garder le contrôle sur la Syrie, a-t-il écrit. Cependant, une solution militaire en provenance des États-Unis ne saurait constituer une réponse à l’effroyable tragédie qui affecte le peuple syrien.»

Il a ajouté que le président Donald Trump s’est montré «méprisant et insensible» face à la détresse du peuple syrien et selon lui, il n’a «ni la crédibilité ni l’appui de la communauté internationale pour faire cavalier seul».