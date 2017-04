TORONTO — L’ancienne personnalité radio Jian Ghomeshi a refait surface avec une nouvelle série en baladodiffusion.

«The Ideation Project» est décrit comme «une aventure créative ayant pour objectif d’adopter une vision plus large des enjeux qui font l’actualité».

Jian Ghomeshi assurera l’animation, l’enregistrement et la production de la série en plus d’en signer la musique originale.

Le projet a été lancé lundi avec un monologue de six minutes intitulé «Exiles», dans lequel on se demande «ce que cela signifie d’avoir l’impression de n’avoir aucun pays dans lequel on est chez soi».

Le site web indique que les prochains épisodes couvriront «une variété de sujets allant de la politique à la philosophie en passant par la culture populaire et la condition humaine».

Le retour de Jian Ghomeshi sous les projecteurs survient environ un an après qu’il eut été acquitté d’agression sexuelle sur trois femmes.

Il avait été congédié par CBC en octobre 2014 après que le diffuseur eut affirmé avoir vu des preuves que l’ancien animateur de «Q» avait causé des blessures à une femme.