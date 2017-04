WINNIPEG — Le gouvernement progressiste-conservateur du Manitoba a déposé mardi un deuxième budget qui mise sur le contrôle des dépenses plutôt que sur une hausse des recettes fiscales.

Le budget prévoit un déficit de 840 millions $ cette année, soit 32 millions $ de moins que l’an dernier. Les progressistes-conservateurs visent l’équilibre budgétaire d’ici sept ans.

Le gouvernement de Brian Pallister, élu en avril 2016 après 17 ans de gouvernements néo-démocrates, n’annonce par ailleurs aucun changement au chapitre de l’impôt des particuliers et des entreprises. Par contre, certains crédits d’impôt sont plafonnés ou carrément abolis.

Le gouvernement reporte ainsi à l’an prochain le remboursement d’impôt promis pour les droits de scolarité des finissants aux études postsecondaires qui demeurent et travaillent dans la province; ce remboursement pourrait atteindre 2500 $ par année.

Un crédit d’impôt pour la recherche et le développement passe de 20 à 15 pour cent, et un autre pour les aidants naturels à la maison est plafonné pour la première fois, à 1400 $ par année. Un crédit d’impôt est par ailleurs majoré: celui sur les contributions aux partis politiques, qui passe de 650 $ à 1000 $.

Les progressistes-conservateurs maintiennent le taux de croissance des dépenses de programmes autour de l’inflation annuelle dans la plupart des ministères. Le budget de la santé augmentera de 1,8 pour cent, celui de l’éducation de 1,1 pour cent.

Du côté des nouvelles dépenses, le gouvernement prévoit créer 501 places en garderies et 50 garderies en milieu familial. On prévoit aussi accorder plus de 9 millions $ pour de nouveaux médicaments contre le cancer.

Les travailleurs au salaire minimum devront par ailleurs attendre encore avant de toucher plus de 11 $ l’heure. Les néo-démocrates avaient adopté le principe de hausses annuelles, mais les conservateurs ont abandonné cette idée dès leur élection l’an dernier. Le ministre des Finances, Cameron Friesen, a demandé aux Manitobains un peu de patience.