La pluie constante des dernières heures conjuguée au dégel printanier ont provoqué des glissements de terrain de différentes importances en Mauricie dans la journée de mardi.

À Shawinigan, dans le secteur Saint-Jean-des-Piles, des spécialistes ont été appelés mardi après-midi afin d’évaluer l’étendue des dégâts. Vérification faite, le directeur régional de la Sécurité civile et des incendies, Sébastien Doire, parle d’un ravinement plutôt que d’un glissement de terrain.

D’une superficie de 60 pieds par 40 pieds, l’affaissement a eu lieu près d’un chemin privé qui mène au Camping L’attente, situé à l’entrée du parc national de la Mauricie. Aucune évacuation n’a été requise et la Sécurité civile considérait l’incident comme clos et sans danger. Des recommandations ont tout de même été adressées à la Ville de Shawinigan étant donné que le ravinement a eu lieu non loin de la route des Champagne qui mène en direction du lac Vincent.

Sur place, TC Media a rencontré un résident du secteur. «Je l’ai appris dimanche après-midi», explique Guy Doucet qui n’avait plus accès à sa résidence en automobile mais qui pouvait s’y rendre à pied. «La sécurité civile va prendre des tests de sol, et je vais avoir plus de nouvelle si c’est sécuritaire en auto à la fin de la journée (mardi). C’est la première fois qu’un glissement de terrain survient à cet endroit», raconte celui qui y réside depuis 1976.

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Les sols gorgés d’eau de pluie ont aussi provoqué un glissement de terrain mais cette fois-ci, sur le chemin du Village Jacob, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. La superficie touchée est ici relativement importante, soit environ 90 mètres de largeur par 55 mètres de profondeur.

Encore là, aucune évacuation n’a été nécessaire mais les experts de la Sécurité civile comptaient présenter un rapport contenant des recommandations au propriétaire de la terre agricole touchée. La maison la plus près serait située à près de 200 pieds du sol affaissé.

Le glissement est considérable, sans toutefois être de l’ampleur de celui survenu à Saint-Luc-de-Vincennes, en novembre dernier. Un glissement de la taille d’un terrain de baseball était alors survenu sur le rang Saint-Joseph Ouest.

On se rappellera également que deux semaines après cet évènement, un glissement de terrain est survenu à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, jetant à la rue une jeune famille. Ces catastrophes naturelles sont fréquentes dans le secteur.

Saint-Justin et Saint-Boniface

Enfin, la Sécurité civile et des incendies s’est également rendue mardi à Saint-Justin, dans la MRC de Maskinongé, pour inspecter trois affaissements de terrain survenus à proximité de la rue Guérin. La situation était sous contrôle mais la circulation ne se fait que sur une seule voie sur une portion de la rue. Enfin, les spécialistes ont été aussi appelé pour aller vérifier une érosion de sol à Saint-Boniface dans la journée de mardi.

Ces multiples affaissements n’ont pas eu l’heure d’inquiéter Sébastien Doire qui parle d’événements sous contrôle et qui sont courants à cette période de l’année où la pluie et le dégel des sols surviennent simultanément.