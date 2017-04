QUÉBEC — L’organisme Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) accepte la demande du gouvernement du Québec de prolonger jusqu’au 29 avril prochain la période de négociation prévue à la Loi.

Les représentants du regroupement pourront ainsi prendre connaissance de nouvelles informations fournies par le gouvernement. Celles-ci lui permettront de préparer et présenter l’analyse de LANEQ sur la rémunération globale.

LANEQ espère aussi que le gouvernement en profitera pour bonifier sa proposition sur le rôle, le statut et la réforme du mode de négociation de ses membres.

Le 28 février dernier, le gouvernement a fait adopter un projet de loi forçant le retour au travail des membres de LANEQ après 19 semaines de grève.

Les avocats et notaires de l’État québécois regroupe plus de 1100 juristes répartis dans les ministères et organismes du gouvernement du Québec.