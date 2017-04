OTTAWA — Un ancien agent du contre-terrorisme à la Gendarmerie royale du Canada a été condamné mercredi à une peine de 15 ans de prison pour avoir torturé et séquestré son jeune garçon dans le sous-sol de la maison familiale, à Ottawa.

L’inculpé, que l’on ne peut nommer afin de protéger l’identité de la victime, avait été reconnu coupable en novembre de deux chefs de voies de fait graves et d’un chef d’agression sexuelle causant des lésions corporelles, de séquestration, de voies de fait et de manquement au devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence. Il avait aussi été reconnu coupable de divers chefs d’accusation liés aux armes à feu.

Le mois dernier, lors des observations sur la peine, l’inculpé s’était excusé pour avoir agi en «monstre» avec son fils.

Le garçon avait onze ans lorsqu’il a réussi à s’enfuir de chez lui, en février 2013. On l’avait alors retrouvé errant dans son quartier d’Ottawa, décharné et assoiffé.

Au procès, on a appris que le garçon avait été séquestré, battu, brûlé, agressé sexuellement et privé d’eau et de nourriture. Le garçon avait notamment été brûlé aux organes génitaux avec un briquet à barbecue, et ses chevilles portaient les marques des liens qui le maintenaient prisonnier au sous-sol, parfois nu.

La Couronne, compte tenu du caractère horrible des sévices infligés, avait recommandé une peine cumulative de 23 ans de prison. Le ministère public a plaidé que les sévices subis par le garçon étaient extrêmement graves et que la population s’attendait à une peine sévère.

La défense, s’appuyant sur la jurisprudence récente, avait souhaité de son côté une peine de cinq à sept ans de prison. On a aussi appris au procès que l’ancien policier souffrait de trouble de stress post-traumatique.

Le juge Robert Maranger a tranché et imposé mercredi une peine de 15 ans de prison. Si l’on tient compte de la détention préventive, l’inculpé, âgé de 45 ans, est finalement condamné à 13 ans et deux mois. En rendant son verdict de culpabilité, en novembre, le juge Maranger avait qualifié la preuve présentée au procès d’«accablante» et «sans équivoque».

La femme de l’inculpé — et mère adoptive du garçon — avait été reconnue coupable d’agression armée et de manquement au devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence; elle avait été condamnée à une peine de trois ans de prison.