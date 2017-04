SAINT-JEAN, N.-B. — Les premiers ministres des provinces de l’Atlantique se sont engagés, mercredi, à coopérer afin de favoriser le développement du secteur des énergies propres, au terme d’une rencontre qui avait lieu à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Un plan d’action pour le nouveau partenariat atlantique en matière d’énergies vertes sera élaboré d’ici l’été, ont fait savoir les premiers ministres.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a affirmé que ses homologues et lui souhaitent s’assurer que la région bénéficie de sources d’énergie aussi propres que possible, ajoutant qu’ils voulaient également disposer de garanties d’accès à des tarifs stables et compétitifs en ce qui a trait à l’électricité.

Un autre objectif est de pouvoir exporter de l’énergie pour générer des revenus nécessaires à la région dans son ensemble, a de son côté soutenu le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil.

Ce dernier a par ailleurs affirmé avoir abordé avec ses homologues la possibilité d’une coopération autour de la tarification du carbone.

L’un des défis, à ce chapitre, serait de trouver un terrain d’entente, a-t-il précisé, faisant valoir que les provinces atlantiques avaient opté pour des approches différentes afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.