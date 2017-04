Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Légalisation de la marijuana: le jour J est arrivé

L’une des promesses électorales des libéraux ayant le plus attiré l’attention est sur le point de se concrétiser: la légalisation de la marijuana. Le changement de politique est loin d’être minime, bien au contraire. Il sous-tend des effets profonds sur la culture canadienne, les dispositions régissant la santé publique et la sécurité frontalière, mais aussi sur les relations internationales, notamment. Et c’est aujourd’hui que tout commence.

2) BIXI passe la septième vitesse mais n’étendra pas son territoire

La 9e saison des vélos en libre-service BIXI s’amorce samedi. Mais malgré une année record en 2016 et l’ajout de 1000 vélos cette année, BIXI ne s’implantera pas dans de nouveaux quartiers cette saison.

3) Les Montréalais de plus en plus insatisfaits de l’entretien des routes

Les Montréalais ont revu à la baisse leur satisfaction quant à l’entretien routier mais aussi la circulation, les transports et le déneigement ces deux dernières années, révèle un sondage dévoilé hier par la Ville. Globalement, les chiffres ne sont guère en faveur de l’administration municipale du maire Denis Coderre, élue en novembre 2013.

4) Québec n’interdira pas les pitbulls

Québec n’aurait pas l’intention d’interdire les pitbulls du territoire. Selon les informations obtenues hier par La Presse canadienne, le gouvernement Couillard opterait plutôt pour un encadrement serré des chiens jugés dangereux ou potentiellement dangereux.

5) L’ours polaire et une variété de monarque menacés

L’ours polaire et une variété du papillon monarque canadien ont été ajoutés à une liste internationale d’espèces et de sous-espèces qui sont à risque de disparaître complètement de la surface de la planète. La liste en question fait partie d’un nouveau rapport du réseau NatureServe Canada dévoilé hier à l’occasion d’une conférence internationale sur la biodiversité à Ottawa.