HALIFAX — Le plus haut tribunal de la Nouvelle-Écosse a rapidement rejeté, jeudi, l’appel d’une femme reconnue coupable de la mort d’une jeune étudiante inuite.

Victoria Henneberry avait demandé un nouveau procès, affirmant qu’elle avait paniqué lorsqu’elle a plaidé coupable à l’accusation du meurtre non prémédité de Loretta Saunders, sa colocataire enceinte de 26 ans.

La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a cependant refusé de l’entendre, citant un manque de preuves permettant de croire qu’une maladie mentale l’avait rendue incapable de plaider coupable en toute conscience.

La famille et les amis de Loretta Saunders ont manifesté leur joie à l’annonce de la décision, en plus de huer et de lancer des jurons vers Victoria Henneberry au moment où elle était escortée hors de la salle d’audience.

Le corps de Loretta Saunders avait été retrouvé près d’une autoroute du Nouveau-Brunswick, en février 2014, quelques semaines après qu’elle eut été assassinée.

Victoria Henneberry et son copain Blake Leggette, qui a aussi été reconnu coupable de meurtre, sous-louaient une chambre dans l’appartement de l’étudiante, à Halifax. Ils l’ont tuée lorsqu’ils ont connu des difficultés financières qui les avaient rendus incapables de payer le loyer.