Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée ? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Pas de hausse de tarifs à la STM en juillet 2017

Contrairement à l’an dernier, les tarifs de la Société de transport de Montréal (STM) ne seront pas majorés au 1er juillet prochain.

2) Bientôt 50 poulaillers dans Rosemont?

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a manifesté son intention d’implanter 50 poulaillers sur son territoire. Ce projet pilote devra toutefois recevoir l’aval de l’administration Coderre pour aller de l’avant.

3) Québec interdira finalement les pitbulls

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a déposé jeudi le projet de loi tant attendu sur l’encadrement des chiens dangereux — nommément les pitbulls. Québec a l’intention d’interdire un jour les pitbulls, mais ce sera pour plus tard à une date indéterminée, et ce sera fait par décret gouvernemental plutôt que par voie législative.

4) La marijuana sera légale à 18 ans d’ici l’été 2018

Le nuage de confusion qui planait autour des intentions du gouvernement fédéral sur la légalisation du cannabis vient de se dissiper partiellement. Le gouvernement Trudeau sort la carotte et le bâton, car s’il légalise la substance pour les adultes, en permettant d’en cultiver à domicile et d’en posséder jusqu’à 30 grammes, il instaure du même souffle de nouvelles peines sévères pour protéger les mineurs et pour décourager la conduite avec facultés affaiblies par la drogue.

5) Bombe sur Daech en Afghanistan: 36 morts

Le largage jeudi par les forces américaines de leur plus puissante bombe non nucléaire sur une cible utilisée par le groupe armé État islamique, en Afghanistan, aurait fait au moins 36 morts chez les combattants de Daech. Surnommée «la mère de toutes les bombes», mais connue officiellement sous le nom de GBU-43, cette arme contient 11 tonnes d’explosifs.