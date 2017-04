OTTAWA — Le gouvernement canadien a annoncé vendredi des sanctions contre 27 membres importants du gouvernement du président syrien Bachar el-Assad.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a indiqué par voie de communiqué que ces dirigeants sont maintenant assujettis à un gel des avoirs et à une interdiction des transactions.

Mme Freeland explique que l’ajout de leurs noms à la liste des personnes visées par des sanctions contribuera à accroître la pression internationale sur le régime pour qu’il cesse immédiatement les actes de violence arbitraires contre son propre peuple, comme l’attaque à l’arme chimique perpétrée ce mois-ci, et qu’il amorce des négociations sérieuses.

Plus tôt cette semaine, Mme Freeland avait demandé à la Russie, qui appuie le régime Assad depuis longtemps, de larguer le président syrien et de faciliter son départ de manière à rétablir la paix dans la région.

Mme Freeland a dit que les sanctions annoncées vendredi font partie des efforts soutenus du Canada pour accentuer la pression sur le régime Assad afin qu’il cesse ses violences contre des innocents, enfants, femmes et hommes.

Le communiqué précise que le Canada contribue aux enquêtes sur l’utilisation d’armes chimiques et à la collecte de preuves pour appuyer la poursuite en justice des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en Syrie.

«L’attaque à l’arme chimique perpétrée la semaine dernière au sud d’Idlib constitue un crime de guerre et est inacceptable. Le Canada collabore avec ses alliés pour mettre un terme à la guerre en Syrie et demander des comptes aux responsables», a dit la ministre Freeland.

Le Canada versera, sur trois ans, plus de 1,6 milliard $ consacrés à la sécurité, à la stabilisation, à l’aide humanitaire et à l’aide au développement, en plus d’avoir déjà accueilli plus de 40 000 réfugiés syriens au pays.