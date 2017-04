TC Media rapportait mardi la malencontreuse chute d’un photographe dans le secteur de Rivière-au-Renard, qui a dû être secouru et soigné par les services d’urgence.

L’homme dans la vingtaine a tenu à souligner et marquer le travail de toutes les personnes qui lui sont venues en aide et qui, de son propre aveu, lui ont littéralement sauvé la vie. Rappelons que Alexandre Doyon prenait des photos au sommet d’une falaise de quelques centaines de pieds de hauteur lorsqu’il a perdu pied. Il a heureusement réussi à s’accrocher à des racines et des arbustes. Sauf qu’il était coincé avec 300 pieds de vide sous les pieds et 150 pieds de roche au-dessus de la tête et de son point initial. Impossible pour lui d’aller dans un sens comme dans l’autre.

«C’était une expérience horrible. Lorsque je suis tombé, je savais ce qui m’attendait. Je me suis accroché à la vie, disons-le comme cela. Je remercie le ciel d’avoir apporté mon cellulaire avec moi. Je ne pouvais n’y remonter les 150 pieds ni descendre les 300 autres. J’ai donc appelé le 911 et me suis agrippé durant une bonne heure jusqu’à leur arrivée», a expliqué le photographe sur les réseaux sociaux. Les pompiers ont réussi à le déloger, puis les ambulanciers ont pris le relais jusqu’au transfert à l’hôpital de Gaspé.

«Je remercie les policiers, les pompiers et ambulanciers qui m’ont porté secours. Je remercie les médecins chirurgiennes et infirmières de l’hôpital de Gaspé qui m’ont donné sans le moindre doute, le meilleur service de santé que j’ai eu à ce jour. Merci à vous tous. […] Ça me ferait énormément plaisir qu’ils sachent à quel point je suis reconnaissant et fier d’eux. Ils m’ont sauvé la vie. Je remercie la vie et tire de cet accident de parcours une énorme leçon de sécurité.» Une histoire qui aurait pu mal se terminer, mais qui au final a connu un dénouement heureux grâce aux services d’urgence.