La police de Nanaimo, en Colombie-Britannique, sollicite l’aide de différents corps policiers afin de retrouver Makayla Anne Chang. Ils croient qu’elle pourrait se trouver dans la région de Montréal.



Selon le détachement de Nanaimo de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Makayla est portée disparue depuis le 22 mars et a été vue pour la dernière fois il y a deux semaines.

Makayla est d’origine mixte blanche et asiatique. Elle mesure 5’1″ (155 cm) et pèse environ 110 lb (50 kg). Ses yeux sont bruns et ses cheveux sont teints en rouge, mais elle porterait fréquemment des perruques.

L’adolescente se ferait aussi parfois passer pour un garçon. Elle utilise aussi les pseudonymes Kayla Chang, Finn Chang et Leah Rose.

Makayla a un petit tatouage en forme de coeur près de sa hanche droite. Elle a aussi deux perçages près des fossettes et un grain de beauté sur la joue droite.

Selon les autorités, Makayla a plusieurs problèmes de santé mentale, mais ne prend aucun médicament. Elle a reçu des diagnostics de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, d’anxiété et de dépression.

Tous ceux qui possèdent de l’information au sujet de Makayla sont priés de contacter la division des crimes majeurs du détachement de Nanaimo de la GRC, au 1-250-754-2345.