MONTRÉAL — Pour venir en aide au réseau des Banques alimentaires du Québec, la Société des alcools du Québec annonce qu’elle répétera sa campagne des Vins généreux pour une 7e année.

Lors de la dernière fin de semaine du mois de mai, la SAQ versera 1 $ aux Banques alimentaires pour chaque bouteille de vin blanc vendu, dans l’ensemble de ses succursales.

L’an dernier, cette activité et l’ajout de dons offerts par la clientèle ont permis de remettre plus de 700 000 $. Au total, près de 3 millions $ ont ainsi été octroyés en 6 ans.

De plus, depuis l’automne dernier, la SAQ propose la vente de boîtes-cadeaux dont les profits sont aussi destinés au réseau des Banques alimentaires.

Depuis plus de 25 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec 19 membres Moisson et 11 membres associés qui approvisionnent plus de 1000 organismes communautaires. Il dessert plus de 400 000 personnes, dont 150 000 enfants.