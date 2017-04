L’acceptation demeure difficile pour les proches de Mia Simard, ce qu’elle dit comprendre. Le support qu’elle reçoit lui vient de la population.

«J’ai dû vivre toutes mes étapes seule, je devais être forte, mais j’étais décidée à avancer.»

Son soutien, elle l’a reçu des gens de la région de Saguenay, qu’elle considère comme plus ouverts aux trans que dans les grands centres. «Je n’ai jamais reçu de commentaires négatifs. C’est plaisant parce que j’ai vécu un an et demi à Montréal et je me faisais traiter de noms, la réalité était bien différente.»

D’ailleurs, Mia réalise ses rêves un à la fois, dont celui d’être conseillère dans le domaine de la mode. Elle souligne qu’il est aussi plus facile de travailler à Saguenay qu’ailleurs.

«Tout le monde me voit là-dedans et me dit que je suis à ma place, je me fais souvent dire que je suis bien habillée. Quand tu veux avoir un emploi aussi, c’est possible avec des efforts.

Celle qui aide d’autres personnes qui passent par les mêmes épreuves demeure dans sa région d’appartenance afin de montrer aux autres que c’est possible d’y être bien.