Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Un jeune libéral choisi pour affronter Gabriel Nadeau-Dubois dans Gouin

Le Parti libéral du Québec (PLQ) opposera Jonathan Marleau, président de son aile jeunesse, à Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire (QS), pour l’élection partielle provinciale dans la circonscription de Gouin, dans l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie.

2) De la rue à l’université

À son troisième séjour dans la rue, Shayana était «tannée» de tourner en rond. Elle s’est alors inscrite à l’école Emmett-Johns de l’organisme Dans la rue pour terminer son secondaire. Quelques mois plus tard, la jeune femme de 24 ans vient tout juste de compléter sa première session à l’Université Concordia, une première «finissante» à accéder à de hautes études, selon l’organisme.

3) Allégations de fraudes lors du référendum turc

Évoquant une importante fraude électorale, le plus grand parti d’opposition de la Turquie a demandé lundi à la commission électorale du pays d’annuler le résultat d’un référendum qui accorde des pouvoirs sans précédent au président Recep Tayyip Erdogan.

4) Donald Trump félicite Recep Tayyip Erdogan

Ignorant les nombreuses inquiétudes soulevées par des groupes internationaux des droits et libertés, le président Donald Trump a appelé lundi son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour le féliciter de sa victoire au référendum tenu la veille dans le pays.

5) Quel impact a eu la Charte canadienne des droits et libertés?

La Charte canadienne des droits et libertés a 35 ans. Le 17 avril 1982, la reine Élisabeth II, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau et Jean Chrétien, alors ministre de la Justice, signent la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 en dépit de l’opposition du Québec. Elle est à la base d’un nombre important de décisions de la Cour suprême qui ont transformé le Canada. De l’avortement aux délais judiciaires, retour sur quelques changements marquants qu’elle a provoqués.