TORONTO — Le Canada présente l’un des plus hauts taux de maladie inflammatoire chronique de l’intestin pédiatrique dans le monde, et une nouvelle étude indique que la proportion de jeunes enfants diagnostiqués est à la hausse.

Les chercheurs ont découvert que les cas de maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) chez les enfants de moins de cinq ans avaient augmenté de 7,2 pour cent chaque année entre 1999 et 2010. Les MICI incluent principalement la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, des maux qui touchent le tube digestif et provoquent une diarrhée chronique, du sang dans les selles et des douleurs abdominales.

Le chercheur principal, le docteur Eric Benchimol du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) à Ottawa, estime que l’augmentation est inquiétante parce que les MICI chez les enfants de cet âge étaient rares il y a 20 ans.

Les chercheurs émettent l’hypothèse que des changements dans la composition bactérienne de l’intestin puissent être à blâmer et suggèrent que l’exposition précoce aux antibiotiques, la diète et les faibles niveaux de vitamine D pourraient avoir contribué aux changements.

On estime que de 600 à 650 enfants canadiens reçoivent chaque année un diagnostic de maladie de Crohn ou de colite, et que près de 3000 enfants de moins de 16 ans vivent actuellement avec l’une de ces maladies inflammatoires.

L’étude, menée par des chercheurs du Canadian Gastrointestinal Epidemiology Consortium, est publiée dans l’American Journal of Gastroenterology.