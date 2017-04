MONTRÉAL — Le Tribunal administratif du travail vient de renverser une décision rendue par l’ancienne CSST et reconnaît le syndrome vibratoire de Raynaud comme maladie professionnelle pour deux mécaniciens travaillant dans une mine.

Le Syndicat des métallos (FTQ), qui représente ces travailleurs, espère que la décision fera jurisprudence pour d’autres travailleurs touchés par ce syndrome vibratoire, comme des mécaniciens, des mineurs et des travailleurs forestiers.

Cette maladie est un trouble de la circulation sanguine qui cause d’abord un blanchiment des doigts, de la raideur, de l’engourdissement, une atteinte sensitive, à la suite d’une exposition au froid, à l’humidité ou aux vibrations. La peau devient ensuite bleutée, cyanosée.

L’article 29 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit qu’il y a présomption de maladie professionnelle lorsque certaines conditions sont rencontrées. Et le tribunal estime que leur employeur, la minière Iamgold (TSX:IMG), n’a pas réussi à renverser cette présomption.

Le tribunal note que la preuve soumise démontre que le travail de mécanicien minier en cause implique des vibrations, notamment en raison de l’outillage utilisé, en plus des positions contraignantes qui doivent être adoptées, et que ces vibrations peuvent entraîner un syndrome vibratoire de Raynaud.