Des menaces de causer la mort ou des lésions ont été proférées à l’endroit d’Alexandre Bissonnette, présumé auteur de la fusillade à la Grande mosquée de Québec, et de sa famille. Un individu a comparu, lundi matin au palais de justice de Québec, en lien avec cette histoire prise très au sérieux par les autorités policières.

Il s’agit de Mohamed-Amine Ben-Faras, 33 ans. Il serait le neveu d’une des six victimes de l’attentat. Il est descendu à Québec en provenance de Londres la semaine dernière. Ses mauvaises intentions ont été dénoncées à la police.

Lors de sa comparution, la Couronne s’est objectée à sa remise en liberté. On souhaite se donner du temps, afin de vérifier les origines et le passé criminel de Ben-Faras. Des contacts avec les autorités italiennes et allemandes, où l’accusé a aussi séjourné, seront établis dans le but de mieux évaluer sa dangerosité.

L’individu, qui a eu besoin d’un interprète français-anglais, devra patienter en détention au moins jusqu’à jeudi. Il subira alors son enquête sur remise en liberté. Entre temps, des mesures de sécurité seront renforcées autour de Bissonnette et de ses proches.