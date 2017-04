MONTRÉAL — Un homme et une femme qui seraient impliqués dans plusieurs dossiers d’agressions sexuelles et de proxénétisme sur des mineurs ont été arrêtés, a indiqué la police de Montréal.

Les enquêteurs du Module exploitation sexuelle, proxénétisme de la section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec le Service de police de Blainville, ont procédé aux arrestations.

Luis Fernando Camacho Vera, 33 ans et Claire Nicolle, 28 ans, ont comparu à la Cour du Québec et font face à des chefs d’accusation de proxénétisme sur une personne d’âge mineur, d’agression sexuelle, d’incitation à des contacts sexuels et leurre, notamment.

Les suspects entraient en contact avec leurs victimes par l’entremise des médias sociaux ou encore par le biais de sites d’annonces.

Parfois une offre d’emploi «parfait pour étudiante» était publiée, selon la police.

Lorsque les filles répondaient à l’annonce, une femme qui se faisait appeler Zoé, les mettait en contact avec un homme qui se faisait appeler Carlos pour fixer un rendez-vous afin de procéder à une entrevue.

Selon la police, lors de certains de ces rendez-vous, des agressions sexuelles ont eu lieu.

Luis Fernando Camacho Vera aurait utilisé un véhicule utilitaire sport blanc lors de ses déplacements avec les jeunes victimes.

Les policiers croient que Luis Fernando Camacho Vera et Claire Nicolle auraient fait plusieurs victimes et ils invitent toute personne qui détiendrait de l’information à communiquer avec eux.