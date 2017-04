Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Immigration: un traitement «abusif» imposé à des étudiants étrangers dénoncé

Plusieurs groupes et avocats contestent des décisions rendues par Immigration Québec, qui a refusé plusieurs centaines de demandes d’étudiants internationaux vivant déjà dans la province. Au total, près de 600 étudiants, originaires principalement de Chine, de l’Inde et du Moyen-Orient ont vu leur dossier être révisé ces derniers mois par le ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion du Québec (MIDI).

2) Une usine à pot à proximité de l’aéroport

Le 2e plus gros producteur de cannabis médical au monde s’établit à Pointe-Claire. À l’instar de l’usine d’Edmonton, celle du boulevard Hymus est située à proximité de l’aéroport Montréal-Trudeau pour faciliter l’exportation. Aurora Cannabis est presque tout installé dans l’ancien bâtiment de la firme Peloton Pharmaceuticals, qui a fait faillite.

3) La carte de crédit acceptée dans des autobus de Laval

Dès ce vendredi, les usagers de la Société de transport de Laval (STL) pourront payer leur passage à l’aide d’un carte de crédit. Une première au Canada.

4) Ma culture n’est pas un accessoire de mode

Notre chroniqueuse Maïtée Labrecque-Saganash constate une recrudescence de l’appropriation culturelle avec l’arrivée des festivals de musique. «Comme la majorité des utilisateurs d’Instagram, j’ai passé la fin de semaine de Pâques à voir défiler les photos de blogueuses mode à Coachella. Inutile de dire que mes photos juste assez quétaines de brunch familial sont passées inaperçues. J’ai cependant une relation d’amour-haine avec certains festivals de musique, car ceux-ci semblent coïncider avec le festival de l’appropriation culturelle.»

5) Ikea songe à ouvrir des restaurants

Le géant suédois Ikea considère ouvrir des restaurants en dehors des murs de ses magasins de meubles, rapporte le directeur de la division alimentaire de la compagnie, Michael La Cour.