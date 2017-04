OTTAWA — Le ministre fédéral des Transports a nommé Françoise Bertrand au poste de présidente du conseil d’administration de VIA Rail Canada.

Le mandat de Mme Bertrand doit durer cinq ans.

En annonçant la nouvelle dans un communiqué, mercredi, le ministre Marc Garneau a rappelé le passé de Mme Bertrand. Celle-ci a siégé à la tête du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans les années 1990. Elle avait auparavant dirigé ce qui allait devenir Télé-Québec.

Plus récemment, entre 2003 et 2006, Mme Bertrand a été présidente et directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Ses nouvelles responsabilités à Via Rail lui rapporteront des honoraires annuels de 12 400 $ qui s’ajouteront à un taux journalier de 485 $.