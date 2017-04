Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé mercredi à l’arrestation de Sylvain Bourassa en lien avec du leurre informatique.

L’homme de 46 ans, a comparu mercredi après-midi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce pour faire face à des accusations de leurre informatique. L’enquête tend à démontrer que le suspect serait entré en contact avec les victimes via les réseaux sociaux.

Sylvain Bourassa œuvre dans les médias de la Mauricie depuis plus de 20 ans et il occupe présentement le poste de directeur de l’information de TVA Mauricie. En début d’année, il avait abandonné cette fonction pour devenir attaché politique de la députée de Laviolette et ministre du Tourisme, Julie Boulet. Il n’a occupé ce poste que quelques semaines puisqu’il annonçait il y a deux semaines son retour dans le monde des médias.

Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse. L’enquête se poursuit dans ce dossier et d’autres accusations pourraient être portées.

Depuis 2010, la Sûreté du Québec s’est dotée d’une structure lui permettant de bénéficier de l’expertise de plus de 250 enquêteurs formés pour enquêter sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet. Ces enquêteurs sont répartis sur l’ensemble du territoire québécois et soutiennent l’Équipe d’enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet de la Sûreté du Québec.

Le public est invité à transmettre toute information au sujet de l’exploitation sexuelle des jeunes à l’adresse suivante : cyberaide.ca.