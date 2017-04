Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont pris en charge l’enquête entourant la disparition à Saguenay d’Hélène Martineau, cette femme de 48 ans qui a été vue pour la dernière fois, le 12 avril.

Un poste de commandement a été déployé sur la rue Montgomery, tôt ce matin.

«Compte tenu du caractère nébuleux de cette disparition, le département des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec a repris l’enquête en main. Elle était jusqu’à tout récemment, confiée à la police de Saguenay», indique Jean Tremblay, porte-parole de la SQ.

La population est invitée à communiquer avec les enquêteurs pour partager toutes informations concernant cette disparition.

«Nous sommes sur place pour recueillir de l’information. Le moindre détail pourrait nous aider à retrouver Mme Martineau.»

Rappelons qu’Hélène Martineau n’a pas été revue depuis le 12 avril dernier. Lors de sa disparition, elle portait une veste noire de marque North Face et une tuque de la même couleur. La femme a les yeux pairs et les cheveux bruns. Elle mesure 1,67m et pèse 135 livres.